الدفاع التركية: نحن بصدد استلام البطارية الثانية من منظومة "إس – 400" الروسية غدا الثلاثاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظومة صواريخ إس 400

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الإثنين أن بلاده سوف تتسلم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن وزير الدفاع التركي الذي قال " أعمال نقل الدفعة الثانية من بطاريات "إس – 400" الروسية ستبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء".

وأضاف أكار "نواصل العمل مع الولايات المتحدة الأميركية حول تسيير دوريات مشتركة في شرق الفرات" بشمال سوريا.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم 25 يوليو/تموز، الانتهاء من المرحلة الأولى من توريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-400"، وتم نقل المعدات بثلاثين رحلة خاصة.

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بدأ تسليم أحدث المنظومات الذي طال انتظارها، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز. وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة وبالمقابل شراء مجمعات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا. ورغم ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

وأبرم عقد توريد أربعة كتائب "إس-400" بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2017. ستدفع تركيا جزء من الصفقة، وجزء منها سيكون على حساب قرض روسي.

تم إبرام الصفقة بين روسيا وتركيا في عام 2017 وستزود روسيا تركيا بأربع كتائب من المنظومة مقابل ملياري ونصف مليار دولار. وستدفع تركيا جزءًا من هذا المبلغ، والجزء الآخر- على حساب قرض روسي.