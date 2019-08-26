انت الان تتابع إيران تعلن بيع نفط الناقلة "أدريان داريا 1" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناقلة "أدريان داريا 1"

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة "أدريان داريا 1".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن المشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، وأن إيران لم تعد تعرف شيئا بشأن وجهتها.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن المتحدث لم يكشف هوية المشتري.

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كانت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني قد أفرجت الأسبوع الماضي عن الناقلة (جريس 1 سابقا)، بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع.

واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 تموز/يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سورية، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سورية.