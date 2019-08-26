عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة – وكالات - الخليج 365

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.