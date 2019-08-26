نتنياهو يوافق على إنشاء حي استيطاني جديد غرب رام الله

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الإثنين 26 أغسطس 2019

قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وافق اليوم الإثنين، على إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة "دوليف"، المقامة على أراضي قرية الجانية، غرب مدينة رام الله.

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وأوضحت تلك المصادر ان نتنياهو أصدر تعليماته إلى مدير عام مكتبه بغية تقديم خطة للمصادقة عليها في جلسة لجنة التنظيم والبناء القريبة، وتقضي إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة "دوليف"، يضم 300 وحدة استيطانية.

يذكر أن ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" التابع للاحتلال الإسرائيلي، صادق خلال شهر أغسطس المنصرم، على إيداع مخطط لبناء 200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "ميتساد"، وعلى سريان مخطط لبناء 100 وحدة استيطانية في مستوطنة "إيبي هناحال"، وتقع المستوطنتان شرق الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم. كما صادق على شرعنة بناء لمؤسسة عامة في مستوطنة "غفاعوت"، وعلى شق شارع لمبان تخطط سلطات الاحتلال لبنائها في هذه المستوطنة.