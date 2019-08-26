التحالف العربى يُعلن إسقاط طائرة مسيرة باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوى لليمن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من الجوف باتجاه المملكة. وقال العقيد المالكى، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن جميع محاولات ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل .. مشددا على أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. وأضاف، أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التى تتلقاها وحالة السخط الشعبى تجاهها. وأكد العقيد المالكى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.



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