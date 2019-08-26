الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا من الضّفة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 25 مواطنًا من محافظات الضّفة الغربية.

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وبيّن نادي الأسير في بيان صحفي، أن الاحتلال اعتقل 21 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة، وهم: الشقيقان أيسر وطلعت معروف، والشقيقان عمر وسليمان الديك، وسالم بادي، وهيثم عيسى، ويحيى الرفاعي، ومالك مرار، وأحمد فاروق، وصقر حنايشة، ومصعب برغوثي، وضياء مشعل، ومحمد منير برغوثي، ويوسف مشعل، وشادي البرغوثي، وخالد عبد القادر، وربحي حسن كراجة، وكنعان الحزماوي، ومروان البرغوثي، ووائل البرغوثي وقسام البرغوثي.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: جعفر اشتية من نابلس، وحافظ أبو زيد كميل من جنين، وفراس عبد الكريم آدم من سلفيت، وصلاح البو من بلدة أبو ديس شرق القدس.