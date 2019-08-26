النمسا: 20 طفلاً من تنظيم داعش في طريقهم للعودة إلى البلاد

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية النمساوية أنه جارٍ إنهاء إجراءات استلام أول طفلين نمساويين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بعد الاتفاق مع السلطات في سوريا والعراق على كافة الترتيبات.



وقالت مصادر في الوزارة اليوم الاثنين "إن هذه مجرد بداية.. لايزال هناك 20 طفلًا دون السن القانونية يعيشون في مناطق داعش السابقة ويجري التفاوض بشأن استلامهم".

Advertisements

وأشارت إلى أن الطفلين النمساويين لأم نمساوية من أصول شيشانية تدعى (سابينا س) ويبلغان من العمر عاما ونصف وثلاث أعوام، وقد أثبت اختبار الحمض النووي أنهم بالفعل أبناء (سابينا س) والتي اختفت ويرجح أنه تم قتلها في أحد معارك التنظيم.

وأوضحت المصادر أن الطفلين كانا يقيمان في مخيم الهول الصحراوي في سوريا، وستتسلمهما الجدة للأم في فيينا.

يذكر أن (سابينا) هربت من فيينا في عام، 2014 ولم تتجاوز وقتها 16 عاما، حيث سافرت - مع صديقة لها - إلى سوريا وانضمتا إلى تنظيم (داعش)، وأنجبت الطفلين من أحد مقاتلي التنظيم هناك.