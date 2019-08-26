النمسا: 20 طفلاً من تنظيم داعش في طريقهم للعودة إلى البلاد

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الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
أكدت وزارة الخارجية النمساوية أنه جارٍ إنهاء إجراءات استلام أول طفلين نمساويين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بعد الاتفاق مع السلطات في سوريا والعراق على كافة الترتيبات.
وقالت مصادر في الوزارة اليوم الاثنين "إن هذه مجرد بداية.. لايزال هناك 20 طفلًا دون السن القانونية يعيشون في مناطق داعش السابقة ويجري التفاوض بشأن استلامهم".
وأشارت إلى أن الطفلين النمساويين لأم نمساوية من أصول شيشانية تدعى (سابينا س) ويبلغان من العمر عاما ونصف وثلاث أعوام، وقد أثبت اختبار الحمض النووي أنهم بالفعل أبناء (سابينا س) والتي اختفت ويرجح أنه تم قتلها في أحد معارك التنظيم.
وأوضحت المصادر أن الطفلين كانا يقيمان في مخيم الهول الصحراوي في سوريا، وستتسلمهما الجدة للأم في فيينا.
يذكر أن (سابينا) هربت من فيينا في عام، 2014 ولم تتجاوز وقتها 16 عاما، حيث سافرت - مع صديقة لها - إلى سوريا وانضمتا إلى تنظيم (داعش)، وأنجبت الطفلين من أحد مقاتلي التنظيم هناك.
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