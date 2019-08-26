ترامب في قمة السبع: قضينا على داعش بنسبة 100%

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، خلال مشاركته في قمة السبع التي تعقد في مدينة بيارتيز الفرنسية، إن واشنطن تحترم الإدارة الصينية ولكن الإدارة الأمريكية السابقة لم تبلي بلاء حسنا، وأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان فيها الكثير من الأخطاء، فقد أضاعت الحكومات الأمريكية السابقة مليارات الدولارات سنويا.

Advertisements وأضاف ترامب: لقد وقعنا اتفاقية كبرى مع اليابان ونأمل في توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي حتى يستفيد منها الجميع. وقال ترامب هناك توافق في الرأي بين قادة الدول السبعة بشأن إيران، مشيرا إلى أن واشنطن هزمت داعش بنسبة 100% وقضت عليها تماما لذلك خرجت من سوريا عقب هزيمتهم. Advertisements

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