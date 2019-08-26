الإمارات تُدين استهداف الحوثيين للسعودية وتوجه رسالة

أدانت الإمارات، محاولات الميليشيات الحوثية، استهداف مدينة جازان السعودية بستة صواريخ باليستية. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى إعرابها، فى بيان أصدرته اليوم الإثنين، عن تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء فى المملكة، وتأييدها ومساندتها لها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التى تتخذها فى مواجهة الإرهاب. وأشار البيان، إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذى يواجه المنطقة من الإنقلاب الحوثى على الدولة فى اليمن، ويؤكد ضرورة استمرار التصدى له لضمان أمن واستقرار المنطقة.



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