الجبير: السعودية تقود جهود تحقيق الاستقرار ومواجهة مساعي إيران لنشر الفوضى

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الإثنين 26 أغسطس 2019

الجبير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، الإثنين، إن بلاده تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لمواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.



وأشار، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إلى أنه "تشكل العلاقة المتينة التي تجمع السعودية بالإمارات ركيزة أساسية لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء مستقبل مشرق لها ".

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وأضاف "يعمل التحالف العربي بقيادة السعودية وبجهود مقدرة من الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين".

وأكد أن "السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم".