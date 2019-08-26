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تسجيل تحركات عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان

الإثنين 26 أغسطس 2019

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الاثنين بتسجيل تحركات عسكرية للجيش الاسرائيلي في محيط موقع السماقة المواجه لبلدة كفرشوبا في الجنوب اللبناني .



وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني اليوم إنه "تسجل في هذه الاثناء تحركات مدرعة لجيش العدو في محيط موقع السماقة المواجه لبلدة كفرشوبا ، في حين غابت الدوريات المعادية عن الخط العسكري الموازي للخط الازرق على طول المحور الممتد من مرتفعات الوزاني، وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا".

وكانت 3 انفجارات هزت البقاع الأوسط في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وقالت الوكالة إن "3غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا، غربي زحلة، حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بقيادة أحمد جبريل".

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وأضافت أن "عناصر الموقع ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الغارات تسببت في خسائر.

ويأتي هذا غداة إعلان إسرائيل أنها قصفت أهدافاً في سوريا لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة. كما يأتي بعد سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية وانفجار أخرى في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت متسببة بأضرار مادية في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله".

وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيراً إلى أن الرد على مقتل عناصر للحزب في سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية "سيكون على الأراضي اللبنانية".