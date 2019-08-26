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الاردن يحذر اسرائيل من استدعاء مدير عام أوقاف القدس
الإثنين 26 أغسطس 2019
أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، على الدعم المطلق لمجلس أوقاف القدس وللعاملين في أوقاف القدس، من الحراس والأئمة وكافة الموظفين والعاملين هناك، وفي مقدمتهم المدير العام، محمد عزام الخطيب التميمي.
وحذر الوزير في سياق اتصاله مع مدير عام أوقاف القدس اليوم الإثنين مطمئناً عليه وعلى الحراس والموظفين العاملين في القدس "السلطة القائمة بالاحتلال من اعتداءاتها المتكررة على موظفي الأوقاف الإسلامية، واستدعاء مدير عام أوقاف القدس من قبل السلطة القائمة بالاحتلال للتحقيق معه"، معتبراً ان ذلك أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً لأنه "موظف أردني مسؤول عن الإدارة العامة لأوقاف القدس، وهو وجميع العاملين في أوقاف القدس الشريف من يقومون بتنفيذ الوصاية والرعاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك على أرض الواقع".
وأضاف بأن "جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس يتبعون إدارياً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وأن دائرة الأوقاف هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك كافة، وأنها لا تخضع في ذلك لسلطة الاحتلال ولكل ما يصدر عنه".
وعبر الوزير عن رفضه الشديد للتصرفات الاستفزازية والاعتداءات والاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون ووزراء وأعضاء كنيست وعسكريين للمسجد الأقصى المبارك عنوة وبقوة السلاح.
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