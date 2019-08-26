ترامب: "من المبكر جداً" عقد لقاء مع ظريف

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ترامب: من المبكر جدا عقد لقاء مع ظريف

الإثنين 26 أغسطس 2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه "من المبكر جدا" عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قام بزيارة مفاجئة الأحد إلى باريس جنوب غرب فرنسا خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في المدينة.



وقال ترامب للصحافيين خلال القمة: "من المبكر جدا عقد لقاء، لم أشأ ذلك" في حين يسود توتر شديد بين واشنطن وطهران منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني وعاود فرض عقوبات على هذا البلد.

وأكد "لا نسعى إلى تغيير النظام" في طهران مضيفاً "نريد أن تكون إيران غنية مجدداً" و"ألا تكون نووية".

وأشار ترامب إلى أنه أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموافقة على زيارة ظريف المفاجئة لباريس.

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ولدى سؤاله عن مبادرة نظيره الفرنسي أجاب: "كنت على علم بكل ما كان يقوم به ووافقت".

وأضاف أن ماكرون "طلب موافقتي. قلت له: إذا كان هذا ما تريده، فامض قدماً".

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت الأحد، أنها أبلغت الأمريكيين وكذلك الدول الأوروبية الأخرى بالزيارة قبل وصول ظريف الذي التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قبل لقاء ماكرون في بلدية باريس.

وأكد قصر الإليزيه أن هذه الزيارة تمت "بالاتفاق" مع الولايات المتحدة.