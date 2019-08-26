كيف يتعامل إعلام الإخوان مع المعارضين ؟ (3 وقائع)

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 دائما ما يسعى مذيعو الإخوان للهروب من إثارة أى قضايا متعلقة بفضائح السرقات التى تقوم بها قنوات الجماعة ، إما من خلال أن هذه القضايا لا تخص قواعد الإخوان ليسألوا عنها أو التبرير للمتصلين ، بأن ما يثار من قضايا الخلافات الداخلية وسرقة أموال التمويلات مجرد " كلام جرائد " رغم الاعترافات التى أدلى بها عدد العاملين فى هذه القنوات ، ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز وقائع تهرب مذيعو الإخوان من فضائح قنواتهم.

الوقائع :- Advertisements فيروز حليم ترد على أحد المتصلين بشأن أزمات السرقة داخل الإخوان وتزعم "كلام جرائد" معتز مطر يصف العاملين المطرودين من قناة الشرق بالعملاء عصام تليمة يرد على سؤال قواعد الإخوان حول أموال قنوات الجماعة "أنتوا مالكم" Advertisements

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