شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات أردوغان لتقليص الجيش التركي تدفع 5 جنرالات للاستقالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إسطنبول)

أعلنت صحيفة جمهوريت المعارضة أن 5 جنرالات من الجيش التركي قدموا استقالاتهم عقب اجتماع للمجلس العسكري الأعلى في وقت سابق من الشهر الجاري.

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وكان المجلس الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان قد اجتمع لبحث الترقيات والتنقلات والإحالة للتقاعد لكبار القادة العسكريين في البلاد.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة جمهوريت دون أن تذكر مصدر الخبر أن الاستقالات التي شملت قائدا برتبة ميجر جنرال و4 برتبة بريجادير جنرال قدمت ردا على قرارات المجلس التي وصفها ضباط متقاعدون بأنها محاولة لتقليص حجم الجيش.

وقالت الصحيفة إن اثنين من الجنرالات الخمسة يعتقد أنهما مسؤولان عن منطقة إدلب السورية حيث تحتفظ تركيا بوجود عسكري هناك.