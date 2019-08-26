شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات أردوغان لتقليص الجيش التركي تدفع 5 جنرالات للاستقالة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (إسطنبول)
أعلنت صحيفة جمهوريت المعارضة أن 5 جنرالات من الجيش التركي قدموا استقالاتهم عقب اجتماع للمجلس العسكري الأعلى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان المجلس الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان قد اجتمع لبحث الترقيات والتنقلات والإحالة للتقاعد لكبار القادة العسكريين في البلاد.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة جمهوريت دون أن تذكر مصدر الخبر أن الاستقالات التي شملت قائدا برتبة ميجر جنرال و4 برتبة بريجادير جنرال قدمت ردا على قرارات المجلس التي وصفها ضباط متقاعدون بأنها محاولة لتقليص حجم الجيش.
وقالت الصحيفة إن اثنين من الجنرالات الخمسة يعتقد أنهما مسؤولان عن منطقة إدلب السورية حيث تحتفظ تركيا بوجود عسكري هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر قرارات أردوغان لتقليص الجيش التركي تدفع 5 جنرالات للاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.