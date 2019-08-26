شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 23 فلسطينياً في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الضفة الغربية) قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم (الاثنين) 23 مواطناً أغلبهم من محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم (الاثنين) 23 مواطناً أغلبهم من محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

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