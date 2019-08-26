شكرا لقرائتكم إيران: بعنا شحنة نفط الناقلة والوجهة غير محددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران باعت شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة.

وقال ربيعي، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية.. نحن لا نحدد الوجهة".

وأضاف: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين من أن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية، لكننا لا نعرف إلى أين".

هذا بينما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الاثنين، إن شحنة النفط الإيرانية "غير المشروعة" المتجهة لتركيا على متن السفينة "أدريان داريا 1" يجب منع تفريغها سواء في الميناء أو في البحر.

Advertisements

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشحن "Refinitiv Eikon"، يوم الاثنين، أن الناقلة الإيرانية لم تعد مسجلة في طريقها إلى تركيا.

وكانت السفينة المحملة بالكامل بالنفط في السابق متجهة إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان، لكن اليونان قالت إنها لن تقدم أي تسهيلات للناقلة.

وبعد ذلك أظهرت بيانات الشحن يوم السبت الماضي أن السفينة كانت تتوجه لترسو في جنوب تركيا في ميناء مرسين في 31 أغسطس الجاري، لكن بيانات Refinitiv Eikon لم تحدد أي وجهة لها حيث يظهر موقعها حالياً جنوب اليونان، غرب جزيرة كريت.

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة "أدريان داريا 1"، الذي كان يُطلق عليها سابقاً اسم "غريس 1"، في منتصف أغسطس بعد احتجاز استمر 5 أسابيع بسبب نيتها تهريب النفط الإيراني إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتقول الولايات المتحدة إن الناقلة التي تسيطر عليها قوات الحرس الثوري الإيراني، والتي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية، يجب ألا تتم مساعدتها من قبل أي جهة، لمنع تمويل الإرهاب الإيراني.