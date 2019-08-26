لافروف: دعمنا لعمليات الجيش السوري في خان شيخون لا ينتهك الاتفاقات مع تركيا

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "دعم ​القوات​ الجوية الروسية لعمليات ​الجيش السوري​ في ​خان شيخون​ لا ينتهك الاتفاقات مع ​تركيا​"، مشيرا الى أنه "لم نتمكن من تسيير دوريات رقابة مشتركة روسية تركية في منطقة خفض التصعيد في ادلب".

وأشار لافروف إلى أن "الضربات التي كانت توجهها الجماعات الإرهابية كانت تمر فوق رؤوس نقاط الرقابة للقوات التركية"، داعيا "وسائل الإعلام والمجتمع الدولي إلى الاعتماد على الوقائع، وليس على ما تسربه مجموعة ما يسمى بالخوذ البيضاء التي باتت معروفة بسمعتها السيئة".