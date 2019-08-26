مرزوق الغانم اتصل ببري: نستنكر العدوان اﻻسرائيلي الذي استهدف لبنان

استنكر رئيس ​مجلس الأمة الكويتي​ ​مرزوق الغانم​ في اتصال هاتفي مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "​العدوان الإسرائيلي​ الذي إستهدف ​لبنان​"، مبدياً "كل الإستعداد لتقديم كل الدعم للبنان في مواجهة العدوانية الإسرائيلية".

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