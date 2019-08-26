دوريات لليونيفل على بعض النقاط الحدودية في رأس الناقورة والظهيرة

سيرت قوات "​اليونيفيل​" دوريات آلية على بعض النقاط الحدودية في منطقة ​رأس الناقورة​ والظهيرة. كما شاركت ​طائرة​ ​مروحية​ تابعة لليونيفيل باستطلاع الشريط الفاصل بين ​لبنان​ وفلسطين من رأس الناقورة غربا حتى مرتفعات ​كفرشوبا​ و​مزارع شبعا​ شرقا.

ولم يسجل اي تحرك غير اعتيادي في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين ولم يلاحظ ابناء المنطقة الحدودية في القطاع الغربي الممتد من رأس الناقورة حتى ​بنت جبيل​ تحركات اسرائيلية على طول الخط الازرق.