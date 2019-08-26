دوريات لليونيفل على بعض النقاط الحدودية في رأس الناقورة والظهيرة

سيرت قوات "اليونيفيل" دوريات آلية على بعض النقاط الحدودية في منطقة رأس الناقورة والظهيرة. كما شاركت طائرة مروحية تابعة لليونيفيل باستطلاع الشريط الفاصل بين لبنان وفلسطين من رأس الناقورة غربا حتى مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا شرقا.
ولم يسجل اي تحرك غير اعتيادي في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين ولم يلاحظ ابناء المنطقة الحدودية في القطاع الغربي الممتد من رأس الناقورة حتى بنت جبيل تحركات اسرائيلية على طول الخط الازرق.
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