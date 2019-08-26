شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. "البنا" استعان بالبلطجية لفرض إتاوات على التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، هو سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.

ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهو استعانة حسن البنا مؤسس الإخوان، بالبلطجية والفتوات لفرض إتاوة على التجار، وهو ما يعترف به محمود عساف، أمين المعلومات بالجماعة، فى كتابه ”مع الإمام الشهيد حسن البنا“، حيث أكد أن مؤسس التنظيم استعان بالبلطجية والخارجين على القانون في فرض دعوته وإرهاب المعارضين له.

ويقول محمود عساف، فى كتابع إن مؤسس الإخوان حسن البنا قرّب إليه إبراهيم كروم وهو فتوة السبتية والذي كان يفرض الإتاوات على المتاجر، وكان يقطع شارع السبتية راكبًا حصانًا أبيض وبيده النبوت الشهير وخلفه الأتباع راجلين، حيث فرض "كروم" على أصحاب المتاجر التبرعات لجماعة الإخوان، فأعجب به حسن البنا وقربه وأخذ يستقبله في مقر إقامته.