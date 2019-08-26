ابي نصر بعد لقائه مع نواب كسروان وجبيل: للمطالبة بمجلس انماء لمحافظة كسروان جبيل

التقى رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر نواب ​كسروان​ وجبيل، وتابع معهم الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام تنفيذ إنشاء محافظة كسروان –الفتوح وجبيل.

ولفت ابي انصر الى ان "النواب لبوا الدعوة على اختلاف تطلّعاتهم السياسية والحزبية نظرًا لأهمية الموضوع، ألا وهو متابعة تنفيذ قانون إنشاء محافظة كسروان جبيل ومركزها جونيه، لأنّ ذلك يسهّل معاملات المواطنين، والحدّ من عنائهم وعذابهم، كما يساهم في الحدّ من أزمة السير، وتشويه البيئة والحدّ من حرق البنزين والأعصاب وإضاعة الوقت، وفي مقدّم كلّ ذلك تعتبر المحافظة خطوة أساسية نحو اللامركزية الإدارية، والإنماء المتوازن الذي طالما إنتظرنا".

وتمنى ابي نصر على النواب "المطالبة بمجلس إنماء لمحافظة كسروان فتوح جبيل، على غرار ما هو معمول به في الجنوب، وما طالب به عن حقّ، السيد حسن نصر الله لمحافظة بعلبك الهرمل"، مشيرا الى ان "إقتراح قانون إنشاء محافظة كسروان جبيل قدّم في 9/4/2003 وأُقرّ في 16/8/2017، وأُعطي الرقم 50/2017 وفور إقراره وتوقيعه من فخامة الرئيس العماد ميشال عون، أصدرت وزارة المالية أربعة تعاميم حول ملء ملاك المحافظة الجديدة، ودرس موقعها ودوائرها كما إجراء إحصاء حول أسماء الموظفين الذين يقيمون في نطاق المحافظة الجديدة".

وشدد ابي نصر على ان "المطلوب الآن تحقيق أمرين أساسيين. أوّلهما العمل على تعيين محافظ، وثانيهما رصد مبلغ كافٍ من المال في موازنة العام 2020 التي هي قيد الإعداد وذلك لتأمين تشييد مبنى لائق بالمحافظة الجديدة وبأبنائها الذين منحوكم كامل ثقتهم".

من جهة اخرى عرض نواب كسروان وجبيل نتيجة اجتماعهم الاخير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي تناول موضوع المحافظة الجديدة، ونقلوا إهتمام الرئيس به، وحرصه على متابعته حتي يبلغ الخواتيم التي ينشدها أبناء كسروان- الفتوح وجبيل، مؤكدين "تصميمهم على التعاون مع الرابطة المارونية لتنفيذ هذا المطلب الحيوي من منطلق اعتماد اللامركزية الادارية وتحقيق الإنماء المتوازن وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني خصوصاً أن هناك ما يقارب الستة الآف معاملة إدارية ومالية تقدّم يومياً في كل من قضاءي كسروان – الفتوح وجبيل".

يذكر ان النائب زياد الحواط اعتذر عن الحضور لوجوده خارج لبنان، معلناً تأييده لأي قرار يتخذه المجتمعون.

