التقى مرشح ​حزب الله​ و​حركة أمل​ للانتخابات الفرعية النيابية في ​قضاء صور​ الشيخ ​حسن عز الدين​، ضمن الجولة التي يقوم بها، في مركز بلدية علما الشعب، رئيس البلدية جون غفري، ورأى أنه إذا ما أحسنا الاستفادة من هذا التنوع الموجود في لبنان، نستطيع أن نبني الدولة القوية الآمنة والمستقرة، والتي تستطيع أن تدافع عن شعبها واستقلالها وسيادتها وأمنها وثرواتها".

وشدد عز الدين على ان "لن أكون مرشحاً طائفياً، وبهذا الاعتبار الإنساني سأحمل هموم هذه القرى الحدودية كما أحمل هموم ​مدينة صور​ وأي قرية من قرى جبل عامل، لأن الاستضعاف والفقر والحرمان لا هوية دينية ولا وطنية ولا قومية ولا إسلامية لهم. وأكد أننا سنقاوم الإهمال والحرمان والفقر والظلم والغبن والفساد والمفسدين كما قاومنا ونقاوم الاحتلال، من يتربص شراً بهذا الوطن وبسلمه الأهلي ووحدته الوطنية."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرشح عز الدين: سنقاوم الإهمال والحرمان والفقر والظلم والغبن والفساد والمفسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.