خريس: لا خيار أمام لبنان إلا المقاومة

أكد غضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ أن "لا خيار أمام ​لبنان​ إلا ​المقاومة​"، داعيا إلى "التمسك بمعادلة ​الجيش​ والشعب والمقاومة كأفضل رادع للإعتداءات الاسرائيلية".

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي للطلاب الناجحين في بلدة بنعفول دعا خريس ال​حكومة​ إلى أن "تكون حكومة عمل وليس حكومة مناكفات وصراعات وتشنجات".



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