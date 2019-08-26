ريفي: الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية قد يُدخل لبنان في مرحلة جديدة من المخاطر

أكد اللواء ​أشرف ريفي​ "أن الإعتداء الإسرائيلي على ​الضاحية الجنوبية​ قد يُدخل لبنان في مرحلة جديدة من المخاطر."

وشجب ريفي خلال مداخلة تلفزيونية، الإعتداء، موضحاً "أن كل مواطن لبناني يُدين هذا العمل. وسأل أن "اين قرار الدولة اللبنانية في السلم وفي الحرب؟ ما حصل سيعرِّض لبنان لمخاطر مستجدة ومتسارعة ويجب عليها أن تستعيده من خلال ما يُسمى بالإستراتيجية الدفاعية أو من خلال ​مجلس الدفاع الأعلى​ أو حتى من خلال القرار السياسي في ​مجلس الوزراء​ ".

وشدّد ان "على الدولة أن تحدد ما إذا كان بإمكانها أن تتحمل أن تكون ساحتنا مباحة ل​إيران​ من خلال "​حزب الله​" ومن خلال وجود عناصره خارج الأراضي اللبنانية في ​سوريا​. "