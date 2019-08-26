نجم: المطلوب ادانة دولية للخرق الاسرائيلي ويجب تحصين لبنان

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم على حادثة سقوط الطائرتين الاسرائيليتين، مؤكدا ان "المطلوب ادانة دولية للخرق الاسرائيلي ويجب تحصين لبنان وان تكون هناك وحدة وطنية"، داعيا "لضرورة الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها".
وفي حديث اذاعي شددد نجم على ان "لدينا جيش وطني وعندما يحتاجنا كلنا الى جانبه".
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