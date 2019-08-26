نجم: المطلوب ادانة دولية للخرق الاسرائيلي ويجب تحصين لبنان

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ على حادثة سقوط الطائرتين الاسرائيليتين، مؤكدا ان "المطلوب ادانة دولية للخرق الاسرائيلي ويجب تحصين ​لبنان​ وان تكون هناك وحدة وطنية"، داعيا "لضرورة الالتفاف حول ​الدولة​ ومؤسساتها".

وفي حديث اذاعي شددد نجم على ان "لدينا جيش وطني وعندما يحتاجنا كلنا الى جانبه".

