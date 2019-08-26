الجراح خلال اطلاق حملة التوعية من مخاطر الادمان على الإنترنت: مستعدون لتقديم المساعدة

أشار وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في كلمة له خلال إطلاق ​جامعة سيدة اللويزة​ الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر الإدمان على ​الإنترنت​ والتكنولوجيا إلى ان "بعض التطبيقات خطيرة وتؤدي إلى الإنتحار في بعض الأحيان ولا احد قادر على معرفة المحتوى الذي يتعامل معه الاطفال على الانترنت".

ولفت الجراح الى أننا "نقدر هذه المبادرة بإطلاق حملة توعية ونحن كوزارة تجاوبنا مع مبادرة جامعة سيدة اللويزة ومستعدون لتقديم المساعدة في انجاح هذه المبادرة"، مضيفا:"لا نريد منع الناس من استخدام الانترنت بل نسعى لخلق حالة وعي عندهم لضرورة التعاطي مع هذا الأمر بمسؤولية".

من جهته لفت رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بيار نجم إلى انه "من خلال إطلاق الحملة الوطنيّة للتوعية حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا، نعيش صلب رسالتنا وهي بناء الإنسان، فالجامعة هي أمّ على صورة شفيعتها"، مشيرا الى ان "هذه الرسالة هي مشتركة مع كلّ الفئات المجتمعيّة اللبنانية التي وضعت يدها معنا بشراكة من خلالها تشكّلت الهيئة الوطنية التي سوف تأخذ على عاتقها السير بركب تعميم التوعية المطلوبة".