LAU ومصلحة الليطاني باشرا تنفيذ اتفاقية التعاون باجراء الاختبارات على عينات صرف صناعي من حوض الليطاني

باشر طلاب ​كلية الهندسة​ في الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية (LAU) اجراء الدراسات والاختبارات على عينات صرف صناعي جمعوها مع خبراء "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​"، من مرافق في منطقة حوض نهر الليطاني في سهل ​البقاع​ الاعلى.

وتندرج هذه الانشطة البحثية - العلمية في سياق تنفيذ بنود اتفاقية التعاون ما بين ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ (LAU) و​مصلحة الليطاني​ بتمويل من "​الوكالة الاميركية للتنمية الدولية​" USAID، وبالتعاون مع خبراء من جامعة ​واشنطن​ Washington State University - قسم الهندسة البيولوجية والكيميائية.

وتهدف الاتفاقية الى التعاون في مجال تحاليل ​المياه​ التي تصب في حوض نهر الليطاني، من خلال اخذ عينات من مياه الصرف الصناعي لتحديد الطريقة المثلى للتعامل مع مشكلة تلوث النهر الاكبر في لبنان. واستنادا الى احكام الاتفاق فلقد واكبت "المصلحة" ​الطلاب​ الى عدد من المرافق الصناعية - الانتاجية حيث تم أخذ العينات اللازمة، التي تم نقلها الى مختبرات LAU في حرم جبيل الجامعي حيث يتوقع ان يقوم الباحثون في الجامعة بمقارنة النتائج مع المواصفات المختلفة (WHO, EPA, LIBNOR الخ).

