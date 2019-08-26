عسيران:الاستمرار بالاعتداء على لبنان سيسفر عن حرب لا احد يعرف نهايتها

دان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي عسيران​ "​العدوان الاسرائيلي​ على الضاحية و​البقاع​"، مشيرا الى ان "الاستمرار بالاعتداء على ​لبنان​ سيسفر عن حرب لا احد يعرف نهايتها ولا الخراب الذي ستكون عليه".

وفي تصريح له رأى عسيران أنه "حان الوقت لتقوم الدول الكبرى بوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خصوصا ان المنطقة تعيش على برميل من البارود".

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