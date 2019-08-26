كشف وزير الهجرة الإسرائيلي، وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يؤاف غالانت عن ان "شنّ حرب على قطاع غزة سيكون الخيار الأخير، بعد استنفاد كل الاحتمالات"، مؤكداً "إننا لن نقبل بخرق الهدوء في جنوب البلاد، بل نتحرك بقوة كبيرة كلما اقتضت الضرورة ذلك".
ولفت إلى أن "حركة "حماس" ليست معنية بالانزلاق إلى مواجهة، إلا أنها وفصائل أخرى تخضع لإمرتها، تلعب بالنار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي: الحرب على غزة ستكون خيارنا الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.