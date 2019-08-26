وزير إسرائيلي: الحرب على غزة ستكون خيارنا الأخير

كشف وزير ​الهجرة​ الإسرائيلي، وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يؤاف غالانت عن ان "شنّ حرب على ​قطاع غزة​ سيكون الخيار الأخير، بعد استنفاد كل الاحتمالات"، مؤكداً "إننا لن نقبل بخرق الهدوء في جنوب البلاد، بل نتحرك بقوة كبيرة كلما اقتضت الضرورة ذلك".

ولفت إلى أن "حركة "حماس" ليست معنية بالانزلاق إلى مواجهة، إلا أنها وفصائل أخرى تخضع لإمرتها، تلعب بالنار".