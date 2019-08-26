الجبير: العلاقة المتينة بين السعودية والإمارات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل مشرق للمنطقة

لفت وزير ​الدولة​ للشؤن الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ إلى أن "العلاقة المتينة بين ​السعودية​ و​الإمارات​ تشكل ركيزة أساسية لمستقبل مشرق للمنطقة"، مشيراً إلى أن "التحالف بقيادة السعودية يعمل مع دولة الإمارات على تحقيق الاستقرار في عدن وشبوة وأبين"، مضيفاً "أن السعودية تقود جهود تحقيق ​الأمن​ في المنطقة ومواجهة مساعي ​إيران​ لنشر الفوضى".

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