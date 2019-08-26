قوات الحشد الشعبي تشيع مقاتلاً قضى بضربة "مسيّرة إسرائيلية"

شيعت قوات ​الحشد الشعبي​ صباح اليوم في ​بغداد​، أحد مقاتليها الذي قضى الأحد في هجوم بطائرتين مسيرتين اتهمت الفصائل ​إسرائيل​ بالوقوف وراءهما.

وأعلن الحشد في بيان ان "المئات" شاركوا في تشييع كاظم محسن الذي قتل الأحد "بضربة من طيران إسرائيلي مسير اثناء أداء الواجب في القائم غرب الانبار".

وكشف أن محسن، واسمه العسكري "أبو علي الدبي" كان "مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي".

يذكر ان اللواء 45 تابع بين ألوية عدة، لـ"كتائب حزب الله" العراقي، الذي تصنفه ​الولايات المتحدة​ في لائحة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

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