مقتل شرطي مكلف بتأمين أماكن عبادة طعنا بوسط القاهرة

أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن "شرطيا بخدمة تأمين منطقة وسط ​القاهرة​ تجمع أماكن عبادة إسلامية ومسيحية ويهودية قُتل جراء قيام شخص مهتز نفسيا بالاعتداء عليه بسلاح أبيض"، موضحةً أن "مركز شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة معين بخدمة تأمين منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة". وأشارت إلى أن "الشخص قام بالاعتداء علي الشرطي عبر طعنه بسكين دون مبرر؛ ما نتج عنه مقتل الأخير"، لافتةً إلى أن "​الشرطة​ ألقت القبض على مرتكب الواقعة وبحيازته ​السلاح​ المستخدم، وتبين أنه يهذي بعبارات غير مترابطة، وأنه مهتز نفسيا".

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