ترامب: سيكون من المفيد أن تعود روسيا إلى مجموعة G8

اعتبر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أنه "سيكون من المفيد أن تعود ​روسيا​ إلى مجموعة G8".

من جهة أخرى، لفت ترامب إلى أن "هناك توافق في الرأي بين قادة الدول السبعة بشأن إيران".

وكان ترامب قد أعرب الثلاثاء الماضي عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تحولت إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرتها للمجموعة في عام 2014.