روحاني: نخفض التزاماتنا بالاتفاق النووي ونبقي باب الدبلوماسية والتفاوض مفتوحا

اكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ ان "ايران تقاوم الحظر وترد بالمثل وتخفض التزاماتها وتبقي في الوقت ذاته باب الدبلوماسية والتفاوض مفتوحا"، مشيراً إلى "الظروف الصعبة التي تواجه البلاد وتعرض الشعب الايراني لاقسى اشكال الحظر منذ اكثر من عام"، قائلا "اننا وفي الوقت الذي نقاوم الحظر ونرد بالمثل، نخفض تعهداتنا في اطار ​الاتفاق النووي​ لكننا نبقي الفرصة متاحة للتفاوض والدبلوماسية، بحيث نجعل الطريق مفتوحا لفترة شهرين بين مرحلة واخرى من خفض التعهدات من اجل حل المشاكل عن طريق الدبلوماسية".

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