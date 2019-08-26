حكومة إيران: "حزب الله" يقرر بشكل مستقل ولكننا ندعم أي رد دفاعي منه على المعتدين على لبنان

أكدت المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ "إننا ندعم حق ​العراق​ و​سوريا​ و​حزب الله​ في الرد على الهجوم ال​إسرائيل​ي"، مشيرة إلى أنه "على إسرائيل فهم العواقب المترتبة على هجماتها وللعراق وسوريا و​لبنان​ حق الدفاع عن النفس".

ولفتت إلى أنه "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية أعمالها وعليها التأكد أنها ستتدفع ثمنا باهظا"، مؤكدةً أن "حزب الله" يقرر بشكل مستقل ولكننا ندعم أي رد دفاعي منه على المعتدين على لبنان".

من جهة أخرى، كشفت الحكومة الايرانية عن أن "طهران باعت النفط الموجود على الناقلة التي احتجزت في جبل طارق والمشتري هو من سيحدد وجهة ناقلة النفط".