أفاد مراسل النشرة في ​حاصبيا​ بأنه "يسجل منذ بعض الوقت تحركات غير عادية للآليات الاسرائيلية في موقع تلة السماقة المحاذي للخط التقني داخل ​مزارع شبعا​، بالتزامن مع تحليق ل​طائرة استطلاع اسرائيلية​ فوق المزارع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تحركات غير عادية للآليات الاسرائيلية في موقع تلة السماقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.