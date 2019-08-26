افادت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ بأنه "بعد تداول وسائل الإعلام خبر وجود حقيبة مشبوهة في محلة ​الدكوانة​، وبعد الكشف عليها من قبل خبير المتفجرات في قوى الأمن الداخلي تبين أنها حقيبة تحتوي على علبتَي بودرة، وهي خالية من أي مواد متفجرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: العثور على حقيبة مشبوهة في الدكوانة تبين انها خالية من أي مواد متفجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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