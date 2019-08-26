شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": تطوير منظومة الرى يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى أصبح أمرا ضروريا، وذلك فى الوقت الذى تتجه الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، من خلال استصلاح مزيد من الأراضى فى مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل استصلاح مزيد من الأراضى، فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويستوجب هذا الأمر تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، لتعظيم الاستفادة من المواد المائية المتاحة، وهذا ما يهدف إليه مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الأخير.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة وضع خطة وإستراتيجية لتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وفقا لجدول زمنى، على أن يتم الالتزام بالتنفيذ، لتوفير مقننات مائية، لتوجيه الاستفادة منها فى أراضى أخرى، فى ظل خطة الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية، مؤكدا أن ملف تطوير منظومة الرى سيكون من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام اللجنة خلال دور الانعقاد الأخير.