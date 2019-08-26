شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بخطة للقضاء على أزمة نقص المستلزمات الطبية بالوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف عجز الأطباء ونقص المستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك عددا من الوحدات الصحية تعانى من عجز شديد فى المستلزمات والأجهزة الطبية، والطاقة البشرية فى نفس الوقت، مما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى إطار الصحة العامة، فى الوقت الذى تحظى المنظومة باهتمام كبير من كافة مؤسسات الدولة، بداية من حملة 100 مليون صحة ، وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل، وزيادة ميزانية الوزارة عن الأعوام السابقة.

وطالب عضو اللجنة، حصر شامل ودقيق لكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، ونسبة العجز، وطبيعته، ومن ثم يتم وضع رؤية للتعامل مع هذا الملف بما يضمن جودة الخدمة، والحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية بالمنظومة.