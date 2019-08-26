تعرف على رسوم ترخيص المصانع بقانون هيئة الدواء الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، الذى أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، الرسوم الخاصة بترخيص المصانع سواء فيما يتعلق بإضافة خطط إنتاج جديدة أو مخازن.
وتتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.
ويأتى القانون، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
|
م
|
نوع الرسوم
|
المقابل بالجنيه المصرى
|
الحد الأقصى للمقابل المقترح
|
1
|
رخصة إضافة خط إنتاج جديد
|
50 ألف جنية
|
10 آلاف جنية
|
2
|
رخصة المكاتب العلمية
|
150 ألف جنية
|
50 ألف جنية
|
3
|
رخصة مستودع وكيل
|
50 ألف جنية
|
40 ألف جنية
|
4
|
رخصة مخزن أو شركة توزيع
|
70 ألف جنية
|
20 ألف جنية
|
5
|
رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى
|
200 ألف جنية
|
40 ألف جنية
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