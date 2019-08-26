إيران تبيع حمولة ناقلة النفط التي أفرجت عنها جبل طارق

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة "أدريان داريا 1".
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)عنه قوله إن "المُشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، وإن إيران لم تعد تعرف شيئا بشأن وجهتها".
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن المتحدث لم يكشف هوية المشتري.
كانت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني قد أفرجت الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تحمل في السابق اسم (جريس 1)، بعد احتجازها لأكثر من 6 أسابيع.
واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 يوليو الماضي، للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سوريا، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
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