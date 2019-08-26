بنك التنمية الصناعية يخفض الفائدة 1.5% على الشهادات وحساب التوفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنك قررت خلال اجتماعها أمس الأحد، خفض أسعار الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت، وحساب التوفير المميز.
ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1.5% لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
وأضاف عبد الفتاح أن العائد على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات تراجع بعد قرار اللجنة إلى 12.5% مقابل 14%، ويصرف العائد عليها شهريا.
كما أصبح العائد على حساب التوفير المميز "ستار سيفينج" بعد الخفض 13.5% مقابل 15% قبل القرار.
وأوضح أن نسبة الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات أصبحت 14.75% بعد الخفض يصرف عائدها كل 3 شهور.
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