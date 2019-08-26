انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بجامعة الأزهر.. و53 ألف طالب سجلوا رغبات القبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالكليات مساء أمس الأحد.

وأوضح مستشار رئيس الجامعة أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى، متاح لهم التسجيل إلكترونيا في المرحلة الثانية التي ستبدأ بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية الشهر القادم.

وأضاف فرج أنه وفقًا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب شئون التعليم والطلاب، جرى استقبال عدد من الطلاب والطالبات بوحدات النظم بالجامعة لتيسير إجراءات التنسيق لهم والرد على استفساراتهم خلال المرحلة الأولى.

وأضاف أن 53330 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.