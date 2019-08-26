استعدادا للبطولة الشاطئية.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد معسكر باجوش - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، معسكر ومخيم "باجوش" في مرسى مطروح، وذلك للاطمئنان على استعدادات استضافة البطولة الشاطئية للجامعات المصرية مطلع سبتمبر المقبل.

ويشارك في البطولة الشاطئية التي تعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلاب وطالبات من مختلف الجامعات المصرية.

وتفقد رئيس جامعة الإسكندرية خلال الجولة كافة أرجاء المخيم للاطمئنان على أحوال الإقامة والتغذية لرواد المخيم من أعضاء الفوج الثاني عشر، واستمع إلى آراء ومقترحات أعضاء الفوج من هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

شارك في الجولة الدكتور محمد بهي الدين، قائد الفوج الثاني عشر، ومحمود جمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد خفاجة مدير إدارة المعسكرات بجامعة الإسكندرية.