الحشد الشعبي ينشر فيديو للحظة الضربة الإسرائيلية على موقعه في العراق

نشر الحشد الشعبي العراقي شريط فيديو وصورًا، قال إنها توثق لحظة شن الضربة الإسرائيلية على موقعه في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، والأضرار التي تسببت فيها العملية.
وأوضح الحشد الشعبي أن الضربةالتي قال إنها نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، استهدفت نقطة ثابتة للواء 45 في منطقة عمليات الأنبار، وأسفرت عن مقتل مقاتل وإصابة آخر.
واتهم الحشد، الجيش الإسرائيلي "بمواصلة اعتداءاته السافرة على الأراضي العراقية، لافتا إلى أن العملية نفذت بتغطية جوية من الطيران الأمريكي".
وعلى خلفية هذا الهجوم، طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بعقد اجتماعين طارئين لمجلسي الوزراء والنواب لمناقشة تداعيات استمرار "الاعتداءات الإسرائيلية" على مقار "الحشد الشعبي".
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