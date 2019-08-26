بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة.. رحلة مراقبة فوق روسيا

أعلن مدير المركز الروسي لتقليص الخطر النووي، سيرغي ريجكوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وكندا والنرويج سيقومون برحلة مراقبة فوق روسيا من الاثنين إلى الجمعة بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة.
وقال ريجكوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء)"، بإنه: "من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، وفي إطار تطبيق اتفاقية الأجواء المفتوحة، ستجري بعثة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج رحلة مراقبة فوقأراضي روسيا، على متن طائرة استطلاع سويدية طراز "سي إي إي بي - 340 من مطار كوبينكا".
ووفقًا له، سيقوم المتخصصون الروس بمراقبة ورصد تقيد الطائرة بمعايير الرحلة المتفق عليها، واستخدامها لمعدات المراقبة المنصوص عليها ضمن الاتفاقية [اتفاقية الأجواء المفتوحة].
وبحسب صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء)، تخطط روسيا فينفس اليوم القيام برحلة مراقبة على متن طائرة مراقبة، طراز"إن 30 بي" فوق فرنسا من مطار "أور ليان - بريس"، وسيبلغ مدى رحلة المراقبة 2078 كلم.
والجدير بالذكر، أن اتفاقية السماء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة. وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار/مايو عام 2001.
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