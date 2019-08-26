يترأس نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري، وفد بلاده إلى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا، نيابة عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن "رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كلّف الوزير الأول نور الدين بدوي لتمثيله وترؤس الوفد الجزائري في أعمال القمة السابعة
وأضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم سيرافق رئيس الوزراء في حضور أعمال المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر "بدوي" يرأس الوفد الجزائري في مؤتمر طوكيو الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.