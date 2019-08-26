"بدوي" يرأس الوفد الجزائري في مؤتمر طوكيو الدولي

يترأس نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري، وفد بلاده إلى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا، نيابة عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن "رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كلّف الوزير الأول نور الدين بدوي لتمثيله وترؤس الوفد الجزائري في أعمال القمة السابعة

لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا الذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية".وأضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم سيرافق رئيس الوزراء في حضور أعمال المؤتمر.