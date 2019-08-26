الاحتلال الإسرائيلي يشرع بهدم مطعم ومنزل ببيت لحم جنوب الضفة

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مطعم ومنزل في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم - بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت "قيسية" قبل أسبوع إخطارًا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيش السكان معاناة وحياة صعبة للغاية، كما تعرض المطعم للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص .

في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم - بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية.وكانت قوات الاحتلال قد سلمت "قيسية" قبل أسبوع إخطارًا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيش السكان معاناة وحياة صعبة للغاية، كما تعرض المطعم للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص .

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