"السيسي" يشارك في جلسة عمل عن "المناخ والتنوع البيولوجي"

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة عمل حول "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات" في إطار قمة مجموعة الـ7 التي تختتم أعمالها اليوم بمدينة بياريتز الفرنسية.

شارك في الجلسة أيضًا رؤساء الدول السبع الصناعية الكبرى، ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو والهند وإستراليا وشيلي، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولى والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني.

ألقى الرئيس السيسي كلمة توضح وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

الفرنسية.شارك في الجلسة أيضًا رؤساء الدول السبع الصناعية الكبرى، ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو والهند وإستراليا وشيلي، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولى والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني.ألقى الرئيس السيسي كلمة توضح وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

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